Fratelli d’Italia si radica sempre più sul territorio, inaugurato circolo dedicato al Sindaco Di Gennaro

Presente all'inaugurazione del circolo dedicato al Sindaco Luigi Di Gennaro l'intero "stato maggiore" del partito, a partire dal Sen. Filippo Melchiorre e dal commissario provinciale e cittadino il Consigliere regionale Michele Picaro.«Ci stiamo sempre più radicando sul territorio – ha detto Picaro – e per noi è grande motivo di soddisfazione il fatto che al nostro progetto continuino ad aderire tanti amministratori locali. Non si tratta di un caso: è il frutto di un lungo lavoro che ci ha portato a creare un profondo legame con i cittadini». Per il parlamentare barese di FdI Melchiorre non è «il partito dei social o con una struttura leggera. Ci siamo dotati piuttosto di una struttura pesante, costituita da tanti uomini e donne che si impegnano attraverso la scuola di formazione e i dipartimenti e che hanno dato vita a un'importante struttura».«Gli ultimi dati ci danno anche dopo le elezioni come primo partito italiano e questo rappresenta l'importante segnale di maturità che abbiamo raggiunto, che il nostro messaggio politico viene sempre più apprezzato e i risultati si vedono, e vedere tanta gente qui testimonia la nostra capacità di saper governare bene».A far da cornice alla serata inaugurale del. Circolo coratino tanti esponenti della Destra delle città vicine, unici assenti la classe politica che ha amministrato con il Sindaco Di Gennaro ed alcuni esponenti che negli ultimi anni erano presenti in un altro circolo tricolore cittadino.