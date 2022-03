I lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele a Corato sono fermi da qualche giorno. L'amministrazione comunale ha inteso specificare le ragioni dello stop.«Sono state rilevate, in corso d'opera, alcune interferenze come il rinvenimento di camere Telecom il cui adeguamento alla quota stradale necessita di un intervento effettuato da impresa autorizzata dalla stessa Telecom» è quanto riportato nella nota. «Inoltre, la quota del solaio dei bagni pubblici non permette la posa in opera della pavimentazione prevista dal progetto per cui la direzione dei lavori sta redigendo una perizia di variante» hanno aggiunto da Palazzo di Città.«Dinamiche a tutti note, dovute al caro carburante e al blocco dei trasporti, rendono i materiali difficilmente reperibili con l'inevitabile e conseguente variazione dei prezzi. Sicuramente i tempi di consegna del cantiere, previsti per aprile, subiranno uno slittamento dovuto a forze di cause maggiori che gli uffici stanno affrontando e risolvendo».