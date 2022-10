Il Comandante della Polizia Locale di Corato Giuseppe Loiodice ha disposto, attraverso l'ordinanza dirigenziale n° 100 del 31 ottobre, il divieto temporaneo di fermata lungo i marciapiedi di piazza Vittorio Emanuele II, salvo il prolungarsi dei lavori o il termine degli stessi, a causa di avversità atmosferiche o imprevisti.Il provvedimento sarà in vigore per tutto il mese di novembre.Con il divieto di fermata è prevista la rimozione dei veicoli dato che, la presenza in sosta dei veicoli, comprometterebbe l'intera libera circolazione a causa del restringimento della carreggiata.Sarà comunque garantito, dalla ditta incaricata dei lavori, il libero accesso alle proprietà private presenti lungo la viabilità di piazza Vittorio Emanuele II.