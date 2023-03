"Non dimentichiamoci delle altre piazze di Corato"

2 foto Piazza Palermo

"Sono contento per l'inaugurazione della nuova Piazza Vittorio Emanuele, ma non trascuriamo e non dimentichiamoci di prenderci cura delle altre piazze di Corato, ad esempio di Piazza Palermo"Esordisce così un nostro lettore coratino, che con delle foto ci fa notare le condizioni in cui verte Piazza Palermo."Abito in una palazzina che si affaccia su Piazza Palermo, scendo spesso per fare due passi, ma sarebbe più bello passeggiare o sedersi su una panchina in una Piazza il cui verde viene costantemente curato: l'erba è altissima e questo causa anche la presenza di molti insetti come zanzare e moscerini che danno parecchio fastidio. È parecchio che non viene effettuato un controllo, una manutenzione, una potatura. Sono contento dell'inaugurazione della nuova Piazza Vittorio Emanuele, ma questo non deve distrarci dalle altre piazze della nostra Città che meritano lo stesso trattamento."