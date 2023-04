Piazza Vittorio Emanuele, vandalizzate giostrine

Ancora un brutto risveglio per la città di Corato, ancora un atto vandalico nei confronti della nuova Piazza Vittorio Emanuele.Dopo lo sradicamento di un punto luce all'indomani dell'inaugurazione della Piazza, oggi è toccato alle giostrine messe lì per i bambini, ma che qualche adulto frustrato ha deciso di vandalizzare, distruggere.È davvero imbarazzante dover riportare quasi quotidianamente questo genere di notizie.La presidente del Consiglio Comunale Valeria Mazzone per mezzo Facebook: «L'inciviltá degli autori di simili gesta mi indigna. Confido nella videosorveglianza».Purtroppo l'atteggiamento di pochi individui (chiamarli così è già ampiamente generoso) lede l'immagine di una città culturalmente fervente, pulita, rispettosa. Noi non siamo questo.