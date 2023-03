Vandali in azione, Piazza Vittorio Emanuele già sfregiata: palo dell'illuminazione abbattuto

Prima notte dopo l'apertura e primi danni da segnalare: Piazza Vittorio Emanuele a neanche 24 ore dalla sua inaugurazione, ha subito i primi danni, con un palo della luce completamente divelto, sradicato dal prato.Ci sono voluti tre anni per riconsegnare la Piazza alla città, una sola notte è bastata ad un imbecille (ci auto-censuriamo per non scendere allo stesso livello del vandalo) per macchiare, deturpare anni di sforzi, di fatiche, di soldi pubblici.Purtroppo per la stragrande maggioranza dei coratini per bene, ci sono pochi elementi che non hanno cura della cosa pubblica e noi tutti ne paghiamo le conseguenze.A che pro accedere a fondi e PNRR vari, partecipare a bandi, se questi sono i risultati? Forse ci meritiamo una città che cade a pezzi?