I lavori in piazza Vittorio Emanuele II, a Corato, sono ripresi nella mattinata di lunedì 2 maggio. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale, specificando che «le problematiche che ne impedivano il prosieguo sono avviate a soluzione».Secondo quanto sostenuto da Palazzo di Città «la Telecom ha definito i lavori di propria competenza, individuando l'impresa esecutrice. Tale circostanza ha consentito di poter proseguire i lavori generali di cantiere nelle modalità stabilite dalla direzione, d'intesa con il Rup.L'auspicio è che i lavori possano terminare, nel rispetto delle durate stabilite, per restituire, alla città, il pieno utilizzo di una piazza di rilevante valore storico, simbolico e funzionale per l'intera città».