Paletto di Piazza Vittorio Emanuele risistemato, pronto intervento dell'ufficio tecnico

Prontamente sistemato il paletto della pubblica illuminazione vandalizzato questa notte in Piazza Vittorio Emanuele a poche ore dalla inaugurazione.È intervenuto infatti in questa mattina l'ufficio tecnico che, insieme all' elettricista del comune ha provveduto a ricollocare nella giusta posizione di paletto della pubblica illuminazione.«Certamente viene spontanea una reazione di sdegno – dichiara il Sindaco De Benedittis - nei confronti di chi si rende protagonista di tali atti vandalici e assolutamente fini a sè stessi. Tuttavia, dovremmo seriamente interrogarci sul nostro essere comunità. É facile indicare i mostri ma, in verità, chi commette questi gesti è parte della nostra città quindi, più che di "mostri", dovremmo parlare di "nostri" e fare una seria riflessione su ciò che noi tutti, nel nostro insieme, come comunità civile siamo e sulla necessità di dover assolutamente migliorare. Lì dove la comunità cresce si superano anche queste forme di degrado e di devianza».