Ferrotramviaria, soppresse alcune corse ferroviarie e automobilistiche

Elenco corse Ferrotramviaria soppresse dal 16 marzo al 3 aprile Documento PDF

Erano già state annunciate dall'assessore regionale ai trasporti Giovanni Giannini alcune variazioni delle corse ferroviarie e automobilistiche per consentire la sanificazione dei mezzi e garantire la corretta applicazione delle disposizioni di sicurezza concordate nel corso di una videoconferenza con i concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario (FSE, TRENITALIA; FNB; FAL e FDG) ed automobilistico extraurbano (COTRAP).Oggi è stata emanata un'ordinanza della Regione Puglia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, limitando l'operatività di bus extraurbani e treni.«Questi accorgimenti – spiega l'assessore ai trasporti Giovanni Giannini – ci aiuteranno a limitare i viaggi non necessari, dando più sicurezza e spazio ai cittadini pendolari per ragioni di lavoro o di salute».Bus extraurbani e treni avranno orari ridotti nelle fasce di minor richiesta e dovranno utilizzare mezzi più grandi o garantire più corse nel resto della giornata per mantenere le distanze di sicurezza tra i viaggiatori. Sono imposte inoltre norme per la sanificazione dei mezzi.La società Ferrotramviaria annuncia variazioni e soppressione di alcune corse. "Si informano i viaggiatori che a seguito delle disposizioni contenute nell'Ordinanza della Regione Puglia n 178 del 12 marzo 2020 si è reso necessario rimodulare l'orario ferroviario e automobilistico prevedendo la soppressione di alcune corse dal 16 marzo al 3 aprile 2020.Si coglie l'occasione per informare che a seguito di alcune richieste pervenute dai viaggiatori sono state reinserite le seguenti corse:1) AS 1016 Ruvo Barletta - partenza alle ore 6.402) AS 1007 Barletta Ruvo – partenza ore 14.12Si comunica, inoltre, che i mezzi sono regolarmente sanificati nel rispetto delle disposizioni impartite a livello nazionale (DPCM n. 55 del 4 marzo 2020 - DPCM 01 marzo 2020), per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19.Nel periodo intercorrente fra i cicli di sanificazione, le attività di pulizia giornaliera a bordo dei mezzi verranno effettuate utilizzando specifici prodotti igienizzanti e disinfettanti.Processo analogo è stato avviato nelle stazioni e nelle fermate. Ci scusiamo per il disagio, che è comunque finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica".Si allega elenco scaricabile delle corse soppresse dal 16 marzo al 3 aprile.