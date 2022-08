È srato svelato in queste ore a Corato il programma completo della nuova edizione del festival di bande da giro "A tubo!", manifestazione diretta dal tenoree fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Venerdì 5 agosto è andato in scena al Chiostro del Palazzo di Città il primo dei sette concerti in programma nel carnet della rassegna, con l'orchesta Millico guidata dal maestro"A tubo!" proseguirà giovedì 11 agosto con l'esibizione dell'orchestra Santa Cecilia, diretta dal maestro(Chiostro Palazzo di Città, ore 21) mentre mercoledì 17 sarà la volta, nella stessa sede e alla stessa ora, del Regly Brass Quintet diretto daGiovedì 18 agosto, alle ore 19, è previsto il dibattito pubblico sul tema "La banda: operatori e amministratori pubblici a confronto", che farà da preludio ai solenni festeggiamenti in onore di San Cataldo, patrono della città. Da sabato 20 a lunedì 22 agosto si susseguiranno nelle processioni rispettivamente la banda di Corato diretta da, la banda di Conversano del maestroe la banda di Bitonto guidata dal maestro Vito Vittorio Desantis.Chiusura l'8 settembre con la Fanfara dei Bersaglieri in concerto lungo il corso cittadino, sotto la direzione di