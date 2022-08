Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo D'Ascenzo in piazza Battisti. In serata musica nella cassarmonica e i tradizionali fuochi d'artificio

Il clou degli appuntamenti religiosi, particolarmente sentiti dalla comunità, è fissato come di consueto per la domenica. Corato sta vivendo la festa patronale di San Cataldo con un particolare trasporto, dovuto al ripristino della programmazione tradizionale senza le restrizioni a causa del Covid del 2020 e del 2021.Sua Eccellenza, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, presiederà la solenne celebrazione eucaristica che avrà inizio alle ore 19 in piazza Cesare Battisti, con la partecipazione delle autorità civili e militari mentre la banda "L'armonia molfettese" porterà la sua musica per altre vie della città. L'impresa "Pulli mongolfiere" di Veglie (Lecce) lancerà un pallone aerostatico alle ore 20 da piazza Battisti, al termine della Santa Messa. Poco dopo avrà inizio ladel Santo Patrono lungo un percorso prestabilito che toccherà diverse strade di Corato.Musica dalle 22 con la Grande Orchestra di Fiati "Ligonzo" Città di Conversano, diretta dal maestro Angelo Schirinzi, in concerto nella cassarmonica nell'ambito della rassegna "A tubo!". A mezzanotte, in contrada "Pezze San Catado", lo spettacolo pirotecnico a cura di Piromagia, azienda di Pannarano (Benevento).