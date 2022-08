Sarà Max Gazzè l'ospite di quest'anno per il tradizionale fuori programma dei festeggiamenti in onore di San Cataldo, Patrono di Corato. Il cantautore romano si esibirà martedì 23 agosto in piazza Cesare Battisti in un evento ad ingresso gratuito, con inizio fissato per le ore 21:30.L'artista, accompagnato dalla sua band (Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre), si esibirà egli stesso al basso e trascinerà il pubblico in una scaletta di brani selezionati dall'apprezzabile repertorio trentennale, con brani come "Cara Valentina", "Una musica può fare", "Vento d'estate", "L'uomo più furbo", "Il timido ubriaco", "Sotto casa" e altri.«Ritorniamo finalmente in piazza. Lo scorso anno il tradizionale concerto del "martedì di San Cataldo" è stato organizzato, per le restrizioni da Covid 19, al Parco Comunale. Per quest'anno abbiamo fortemente voluto che il concerto fuoriprogramma si tenesse, come da tradizion, in piazza Cesare Battisti» ha affermato l'assessore alle politiche culturali. «Una scelta importante che ha richiesto e sta ancora richiedendo un notevole sforzo da parte dell'intera macchina amministrativa del nostro Comune. A tal proposito è doveroso, da parte mia, ringraziare per la disponibilità il servizio cultura, con il dirigente Sciscioli, le forze dell'ordine, il Corpo di Polizia Locale, con il suo Comandante Loiodice e tutte le componenti di staff e di segreteria che stanno collaborando. La scelta diè in linea con questa volontà. Il Cantante, infatti, ha scelto le piazze e gli spazi aperti per il suo tour estivo per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico e riconquistare la dimensione più pura del "live". Sarà una bella serata di sano divertimento con dell'ottima musica».Soddisfatto anche il Sindaco: «Non poteva mancare il cantante di San Cataldo, il tradizionale appuntamento del martedì offerto dall'amministrazione comunale. Siamo ben lieti di poter ospitare Max Gazzè. É una Festa Patronale importante, ben organizzata che vivrà anche questo appuntamento in piazza Cesare Battisti. È una Festa Patronale in grande stile che vuol essere il segnale forte di una città che finalmente riprende quota e che ricomincia con forza e con un linguaggio nuovo a parlare a sé stessa e al territorio circostante».