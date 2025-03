La Parrocchia e la Confraternita San Giuseppe si apprestano a vivere la festa di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e patrono della Chiesa universale, definito da San Francesco di Sales "il modello perfetto di ogni virtù domestica".Domani, 16 marzo, avrà inizio il triduo di preghiera e alle ore 18:30 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma, Mons. Leonardo D'Ascenzo.Il triduo proseguirà lunedì 17, con la celebrazione eucaristica affidata a don Michele Cusanno, e martedì 18, quando a presiedere l'eucaristia sarà don Francesco Lattanzio, vicario parrocchiale della parrocchia San Giuseppe.La Santa messa di mercoledì 19, solennità di San Giuseppe, sarà celebrata da don Giuseppe Tarricone." Anche quest'anno - dichiara don Giuseppe Tarricone - la festa di San Giuseppe, preceduta dal Triduo di preparazione, è l'occasione per tutta la comunità per riflettere sulla figura di questo grande Santo. Un uomo che ci insegna che anche oggi, nella vita di tutti i giorni, possiamo dire sì al progetto di Dio e farcene custodi come Giuseppe ha fatto per Gesù e Maria. Pregheremo per tutti i papà e avremo anche un ricordo particolare nella preghiera per il nostro papa Francesco.""L'attuale consiglio di amministrazione - riferisce Benedetto Antonio Calvi, priore della Confraternita San Giuseppe - giunge quest'anno alla conclusione del suo triennio amministrativo. Per questo motivo, e in coincidenza anche dell'anno giubilare, abbiamo desiderato far realizzare un nuovo bastone per il simulacro settecentesco di San Giuseppe in quanto quello ora presente è posticcio. Il bastone è stato realizzato interamente a mano ed è formato dal manico in bronzo ornato di cinque gigli con pistilli, boccioli e foglie sempre in bronzo con bagno in argento. Esso sarà benedetto dal nostro Arcivescovo durante la solenne celebrazione di domani insieme al nuovo pennacchio per il gonfalone e a due nuovi dipinti a olio su tela, uno con l'immagine di San Giuseppe e l'altro con quella dell'Addolorata, per il paramento della croce processionale. Ci prepareremo a vivere questo tanto atteso e solenne momento con la recita, dalle ore 17:45, del Santo Rosario dei sette dolori e gioie di San Giuseppe che sarà animato dai confratelli e consorelle.""Nel giorno della solennità di San Giuseppe - continua il Priore - vivremo, invece, il rito della vestizione di due nuovi confratelli, di quattro aspiranti di età compresa tra 14 e 17 anni e di un bimbo di appena 5 anni. Siamo felici di accogliere, anche quest'anno, nel nostro sodalizio i ragazzi.""Mi auguro - conclude il Priore - che la Confraternita San Giuseppe possa rappresentare per loro un fondamentale luogo di aggregazione e una preziosa guida umana e spirituale affinché, attraverso l'esperienza dell'essere confratelli e sull'esempio di San Giuseppe uomo mite e giusto, possano essere testimoni della fede e del Vangelo nella vita di ogni giorno, in special modo nelle relazioni con i loro coetanei."Di seguito il programma completo:Triduo di preghiera in preparazione alla festa di San GiuseppeDomenica 16 marzo 2025Ore 17:45 - Recita del Santo Rosario dei sette dolori e gioie di San Giuseppe animato dai confratelli e dalle consorelle della Confraternita San GiuseppeOre 18:30 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc. za Rev. ma, Mons. Leonardo D'Ascenzo. (Durante la celebrazione saranno benedetti il nuovo bastone per il simulacro di San Giuseppe, il pennacchio per il gonfalone, i dipinti a olio su tela per il paramento della croce processionale e il nuovo impianto audio-video dell'aula liturgica)Lunedì 17 marzo 2025Ore 17:45 - Recita del Santo RosarioOre 18:30 - Santa messa presieduta da don Michele CusannoMartedì 18 marzo 2025Ore 17:45 - Recita del Santo RosarioOre 18:30 - Santa messa presieduta da don Francesco LattanzioMercoledì 19 marzo 2025 - Solennità di San GiuseppeOre 08:00 - Recita del Santo RosarioOre 08:30 - Santa messaOre 18:00 - Recita del Santo RosarioOre 18:30 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Tarricone (Durante la celebrazione si svolgerà il rito della vestizione dei candidati confratelli, aspiranti e probandi e la professione di fede dei confratelli e delle consorelle novizie)