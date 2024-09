Partito il settenario di preghiera in occasione della festa di “Maria Addolorata”

Fino a sabato 14 settembre lae lavivranno il settenario di preghiera in preparazione allata che ricorre; alle 18:30 ci sarà la recita del Santodei sette dolori di Maria e,"Durante il settenario - riferisce- mediteremo sulla figura di Maria Addolorata e lo faremo grazie alle riflessioni omiletiche che, giorno per giorno, verranno proclamate da alcuni sacerdoti della nostra zona pastorale da me invitati a presiedere l'Eucaristia. Papa Francesco durante la sua omelia del 15 settembre 2017 ha sottolineato che Maria "ha vissuto tutta la vita con l'anima trafitta". Per questo ci rivolgiamo a lei affinché possa essere di conforto al dolore dei poveri, delle famiglie, dei sacerdoti, dei disoccupati e degli ammalati."Di seguito il programma in corso:Giornata della vita nascenteOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette dolori di MariaOre 19:00 Santa messa celebrata da don Vincenzo BovinoGiornata dell'ammalatoOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette dolori di MariaOre 19:00 Santa messa celebrata da don Mauro CameroGiornata del ringraziamento per i frutti della terraOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette dolori di MariaOre 19:00 Santa messa celebrata da don Gino TarantiniGiornata della famigliaOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette dolori di MariaOre 19:00 Santa messa celebrata da don Peppino LobascioGiornata del disoccupatoOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette dolori di MariaOre 19:00 Santa messa celebrata da don Antonio MalderaGiornata del sacerdozioOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette dolori di MariaOre 19:00 Santa messa celebrata da Padre Silvestro LafascianoOre 08:00 Santa messa celebrata da don Giuseppe TarriconeOre 11:30 Santa messa celebrata da don Luigi CiprelliOre 18:00 Recita del Santo RosarioOre 18:30 Solenne celebrazione eucaristica sul piazzale antistante la chiesa celebrata da don Giuseppe TarriconeOre 20:00 Processione lungo il corso cittadinoOre 21:30 Rientro della processione con coreografia luminosa.