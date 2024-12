Festa finale di Innesti edizione 2024: un viaggio di emozioni e condivisione

Oggi 28 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso il Salone Parrocchiale della Chiesa Sacra Famiglia di Corato (ingresso Via Palermo, 1), si terrà la Festa finale di Innesti, l'occasione per raccontare insieme le attività e i momenti vissuti durante questo entusiasmante percorso di crescita.Il programma Innesti, di cui è disponibile un'ampia documentazione sui social, ha coinvolto bambini e ragazzi in attività di animazione sociale, spaziando tra temi come l'integrazione interculturale, la cittadinanza attiva e il benessere psicologico, grazie alla co-progettazione tra il Comune di Corato, Assessorato alle Politiche Sociali e alla Città Solidale, e ben undici enti del terzo settore (Gocce nell'Oceano onlus, ifinApulia, Il giardino di Gloria-ODV, Maniunite, Macaranga APS, Guardie per l'Ambiente - Regione Puglia, Zorba Cooperativa Sociale, Osservatorio Astronomico Andromeda, Ecoteca Lab APS, CEA Ophrys - Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae, Fondazione Vincenzo Casillo) e grazie al finanziamento ottenuto dal Dipartimento per le politiche della famiglia.Durante l'evento finale si avrà l'opportunità di raccontare e celebrare insieme il cammino intrapreso, condividendo le emozioni, le esperienze e i risultati raggiunti.Un momento speciale per fare festa tutti insieme, rafforzando i legami creati e guardando al futuro con speranza e fiducia.L'evento è gratuito e aperto a tutti.