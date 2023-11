Festival della Legalità quarta edizione dal titolo "La città Si.. Cura"

Anche quest'anno l'associazione Nuova Umanità ha organizzato il festival della legalità nella Città di Corato.A questa 4°edizione è stato dato il titolo : _La città SiCura._Il tema della sicurezza nella nostra città occupa un posto importante nella cronaca cittadina.Assicurare la sicurezza in un territorio, significa renderlo un presidio di legalità.Perché ciò sia possibile è necessario prendersi cura della città. La città SiCura esiste là dove il popolo, nelle sue molteplici componenti, si interessa e ha a cuore il luogo che abita, uscendo dalla propria confort zone del me ne freghismo.Ospiti della serata saranno Salvatore Cantone presidente dell'associazione GAI antiracket di Pomigliano, l' On. Marco Lacarra della Commissione giustizia della Camera dei deputati, Dottor Nicola Schingaro presidente Municipio 3 di BariLi ascolteremo con l'aiuto della giornalista Dott.ssa Francesca Maria Testini