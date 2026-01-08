Nevicata
Nevicata
Attualità

Fiocchi fugaci su Corato la città si risveglia nel primo vero freddo dell’anno

Una nevicata leggera e senza accumulo ha annunciato l’arrivo di un’ondata gelida che da questa notte ha riportato l’inverno in città

Corato - giovedì 8 gennaio 2026 6.13
Una manciata di fiocchi, caduti rapidi e silenziosi, ha fatto capolino su Corato nelle prime ore del mattino.
Una nevicata breve, quasi timida, che non ha avuto il tempo di posarsi al suolo ma è bastata a richiamare l'attenzione dei più mattinieri, regalando per qualche minuto un'atmosfera sospesa.
Il vero protagonista, però, è il freddo.
Dalla notte appena trascorsa le temperature sono scese bruscamente, riportando in città un clima pienamente invernale dopo settimane più miti.
L'aria tagliente e il vento teso proveniente da nord hanno reso evidente il cambio di passo meteorologico, preludio di giornate che si preannunciano rigide.
Secondo le previsioni, il calo termico accompagnerà Corato ancora per qualche giorno, con possibili nuove precipitazioni deboli ma senza particolari criticità. Intanto, la breve danza dei fiocchi di questa mattina resta come un piccolo segnale poetico dell'inverno che finalmente si è deciso a farsi sentire.
