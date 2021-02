Focolai Covid nelle RSA, aperta inchiesta della Procura

La Procura di Bari vuole vederci chiaro su eventuali responsabilità sui focolai sviluppatisi all'interno delle residenze socio assistenziali e case di riposo durante la seconda ondata della pandemia. Sotto la lente di ingrandimento della magistratura barese, stando a quanto si apprende da fonti giornalistiche, ci sarebbero anche le strutture per anziani di Corato, in cui si sono verificati diversi casi di Covid 19 e purtroppo anche decessi .L'inchiesta, al momento, non vede la presenza di indagati né di ipotesi di reato. Una indagine conoscitiva, dunque, affidata al Nas dei Carabinieri che dovranno avviare verifiche su presunte criticità nelle strutture in cui si sono verificati i contagi.Tra le strutture per le quali i carabinieri hanno acquisito documenti ci sono la Rssa Fondazione Villa Giovanni XXIII di Bitonto, uno dei centri maggiormente colpiti dall'epidemia, ma anche le strutture di Molfetta, Conversano, Corato e Adelfia.