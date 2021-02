Focolaio Covid alla scuola Tattoli, il sindaco chiude il plesso di Viale Arno

Due giorni di chiusura per disporre tutte le azioni finalizzate a sanificare gli ambienti. È quanto ha disposto il sindaco di Corato Corrado De Benedittis dopo aver "Preso Atto che sono stati rilevati più casi di positività al Covid-19 nel plesso di Viale Arno tra alunni e docenti, così come riportato nell'allegata segnalazione del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria De Simone, contrassegnata con prot. in uscita n. 3404 del 24/02/2021 e pervenuta a mezzo Pec nella stessa data""Considerato che risulta imprescindibile adottare tutte le precauzioni necessarie, al fine di rallentare la diffusione del contagio, per la maggior sicurezza di tutta la popolazione e in particolare delle persone più fragili" si legge nella premessa dell'ordinanza e "Considerato che risulta imprescindibile adottare tutte le precauzioni necessarie, al fine di garantire la piena sicurezza sul lavoro del personale della scuola" il sindaco ha disposto la chiusura dell'edificio di Viale Arno dell'istituto Comprensivo "Tattoli - De Gasperi" altresì utilizzato dalla scuola dell'Infanzia Madonna Pellegrina dell'Istituto Comprensivo "Cifarelli Santarella" e la conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle giornate di venerdì 26 febbraio e sabato 27 febbraio prossimi per consentire l'attuazione di tutte le misure di profilassi previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19".