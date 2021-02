Forte vento, è ancora allerta gialla

Ribadita l'allerta gialla per vento diramata dalla Protezione Civile della Regione Puglia che si prolunga anche per la giornata del 9 febbraio, su Corato e tutta la regione.Sin dalla serata dell'8 febbraio e per le successive 20 ore, sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori costieri e zone appenniniche esposte. Mareggiate lungo le coste esposte.