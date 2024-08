Francesco Lattanzio è il nuovo vicario parrocchiale di San Giuseppe a Corato

Powered by

«Carissime e Carissimi,

la nostra Arcidiocesi. pienamente partecipe del cammino sinodale delle Chiese in Italia, intende continuare quel processo di riforma, nella disponibilità allo Spirito Santo, per un'autentica conversione sinodale e missionaria.

Alla luce di tale cammino sono da intendersi le nuove nomine di collaboratori che condividano con me la sollecitudine per l'evangelizzazione, in particolare quelle relative agli Uffici e Servizi diocesani che prevedono una più spiccata sensibilità e corresponsabilità sinodali.

Colgo l'occasione per ringraziare sia quanti, prodigandosi al meglio con le loro risorse e le loro competenze, hanno concluso il loro mandato, sia coloro che, offrendo generosamente il loro sì per il bene della comunità diocesana, si sono resi disponibili per i nuovi incarichi.

Le seguenti nomine decorrono dal l° ottobre p.v.».

Uffici e servizi diocesani

Sig.ra Stefania Stefanachi , Sig.ra Angela La​ttanzio , Sr. Maddalena Longobardi​ , Codirettrici dell'Ufficio per la Catechesi;

Sig. Savino Di​ Perna , Sig.ra Arcangela Delcuratolo , Diac. Giuseppe Liso , Sig.ra Gina Scaringella , Codirettori dell'Ufficio Famiglia e Vita;

Sac. Aurelio Carella​, Sig. Angelo Larosa, Sig.ra Martina Perrone, Codirettori del Servizio di Pastorale Giovanile.

Altri incarichi pastorali

P. Paolo Dicorato, omd , Amministratore parrocchiale della parrocchia "Beata Maria SS.ma del Rosario" in S. Ferdinando di Puglia (dal 10 settembre);

Sac. Pasquale Quercia , Amministratore parrocchiale della parrocchia "S. Chiara" in Trani;

Sac. Matteo Losapio , Vicario parrocchiale della parrocchia "Sacra Famiglia" in Barletta;

Sac. Massimo Serio , Collaboratore parrocchiale della parrocchia "S. Lucia" in Barletta;

Sac. Domenico Bruno , Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Silvestro" in Bisceglie;

Sac. Alessandro Farano , Cappellano delle Suore Ancelle della Divina Provvidenza e Incaricato per l'assistenza religiosa presso "Universo Salute – Opera Don Uva" in Bisceglie;

Sac. Francesco Lattanzio , Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Giuseppe" in Corato;

Sac. Giuseppe Pavone​ , Assistente diocesano Unitario e del Settore Adulti di Azione Cattolica;

Sac. Domenico Savio Pierro , Assistente diocesano del Settore Giovani e del Movimento Studenti di Azione Cattolica;

Sac. Michele Piazzolla, Assistente diocesano dell'Azione Cattolica Ragazzi e Responsabile della Sezione dell'Ufficio Matrimoni per la zona pastorale "ofantina" di Margherita di Savoia, Trinitapoli e S. Ferdinando di Puglia.

L'Ufficio diocesano di Cancelleria ha reso noto la "Comunicazione alla Chiesa diocesana relativa alle nomine per alcuni Uffici e Incarichi pastorali" di mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.La missiva, datata 29 agosto 2024, si apre con un messaggio esplicativo circa le ragioni di fondo alla base delle nomine operate dall'Arcivescovo:Mons. D'Ascenzo chiude il documento con le seguenti parole: «Invito tutti i membri del popolo di Dio ad accogliere quanti sono stati nominati con stima c fiducia, sostenendoli con la preghiera e la fattiva collaborazione. A tutti auguro un proficuo servizio pastorale in favore della comunione ecclesiale.