L'intervento provvidenziale di una guardia particolare giurata e di un militare dell'Arma dei Carabinieri fuori dall'orario di servizio ha scongiurato il compimento dell'ennesimo furto d'auto nel territorio di Corato.Martedì sera, in via San Vito, alcuni individui con il volto travisato erano riusciti a trascinare una Ford Kuga per mezzo di un altro veicolo di grossa cilindrata. Il Carabiniere, in particolare, si è reso conto del tentativo in corso e con un'astuta manovra si è posto di traverso sulla strada. I complici sono riusciti a fuggire mentre il soggetto alla guida del mezzo rubato è stato bloccato. Il successivo intervento delle forze dell'ordine ha fatto scattare i provvedimenti del caso nei confronti del malvivente, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La Ford Kuga è stata riconsegnata al legittimo proprietario.