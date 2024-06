Notte movimentata a Corato: furto da 150 euro in monete a Ideal Store

Un negozio di telefonia ed un megastore cinese nel mirino dei ladri. È successo, nella notte, a Corato, dove i due fatti si sono verificati a poca distanza e, forse, ad operare sono stati banditi diversi, anche se con l'identico modus operandi, tanto obsoleto, quanto decisamente efficace: quello dellaIl furto è avvenuto nel megastore cinese, in via Castel del Monte, a pochi metri dall'estramurale della città, dove i malviventi hanno portato via solo le monete contenute nel registratore di cassa, pari a. L'episodio si è verificato nel corso della notte appena trascorsa: in due, con i guanti in lattice e i volti coperti da passamontagna, hanno forzato la serratura della saracinesca e si sono introdotti nei locali, per rubare, dalla cassa, un contenitore con le monete.A finire nelle loro tasche, dunque, i soldi contenuti principalmente nel registratore, probabilmente il fondo cassa per il mattino seguente. Una vera e propria razzia di monete. Praticamente, come molto spesso accade, è stato maggiore il danno provocato agli infissi di quanto in realtà racimolato dai furfanti, riusciti a fuggire a piedi per le strade circostanti, probabilmente raccolti da un complice nelle immediate vicinanze. Sul posto, per il primo intervento, sono intervenuti iE purtroppo, anche in questo caso come in via Gravina, non vi è alcuna copertura di telecamere. Proprio per questo gli investigatori, che come hanno riscontrato come non vi fossero ammanchi di merce, stanno effettuando una mappatura a largo raggio delle videocamere della zona, pure per capire la via di fuga effettiva.