Pannelli fotovoltaici: due furti sventati a Corato e Terlizzi

Due furti ad altrettanti impianti di produzione di energia elettrica e campi fotovoltaici sono stati sventati nel giro di poche ore, fra i territori comunali di Corato e di Terlizzi. A testimonianza del fatto che questo genere di settore fa gola a tanti e che le bande specializzate sono diverse sulla vasta area metropolitana di Bari.Già, perché, per un furto sventato, subito dopo n'è giunto un altro. Colpo fallito anche nel secondo caso, con i malviventi che sono riusciti a farla franca. Nel primo caso, avvenuto a Corato nella notte fra lunedì e martedì, «Almeno in quattro, col viso travisato, hanno tentato di introdursi all'interno di un impianto sito lungo via vecchia Barletta», ma il sistema di rilevamento delle intrusioni ha subito segnalato la presenza dei ladri attivando l'intervento» delle pattuglie dellaStesso identico copione avvenuto appena ventiquattrore prima in un impianto di energia elettrica ubicato a Terlizzi, in via Favale, contrada Tiberio. Qui, infatti, nel corso della notte tra domenica e lunedì scorsi, «alcuni banditi hanno tentato il furto presso un altro impianto di produzione, ma anche in questo caso il sistema di rilevamento delle intrusioni ha permesso un tempestivo intervento delle pattuglie» dell'istituto di vigilanza che ha la propria centrale operativa a Ruvo di Puglia.«In entrambi i casi - è scritto in una nota stampa della- i malviventi si sono dati alla fuga prima di poter trafugare alcunché». A Corato e Terlizzi, come da prassi, sono intervenuti iper i rilievi e gli accertamenti di rito: al vaglio degli investigatori anche le immagini di videosorveglianza delle strutture.