«Chi va a raccogliere le olive non sarà interrogato il giorno seguente»

Sta facendo discutere, inevitabilmente, la decisione di un'insegnante coratina in servizio al liceo scientifico "Tedone" di Ruvo di Puglia, di non interrogare gli studenti (e le studentesse) che il giorno precedente si sono dati da fare supportando le rispettive famiglie nella raccolta delle olive. Un'iniziativa per certi versi singolare, frutto della consapevolezza che, in alcuni casi, conciliare quel tipo di impegno con lo studio può risultare eccessivamente pesante.Una testimonianza di quanto, in fondo, sia basilare continuare a mantenere un radicamento con le tradizioni, partendo dal presupposto che vivere giornate di lavoro nei campi equivale ad apprendere lezioni non meno importanti di quelle scolastiche. I ragazzi e i familiari, secondo quanto emerso, avrebbero gradito il gesto comprensivo della docente a tal punto da "giustificare" in modo concreto l'impossibilità a preparare l'interrogazione mostrando prove tangibili delle ore trascorse nella raccolta delle olive.