"Galattica", presentata la nuova iniziativa della Regione Puglia per i giovani

"Galattica" è la nuova iniziativa promossa dalla Regione, a cura della sezione politiche giovanili e di Arti (Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione), diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale.L'obiettivo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l'autonomia, il protagonismo e l'inserimento attivo nelle comunità locali. La Regione finanzierà progetti fino a un importo di 50 mila euro, di cui fino a 30 mila finalizzati allo start up del servizio e fino a 20 mila euro destinati a sostenere il Piano locale di interventi di ciascun Centro. Le risorse a disposizione sono complessivamente pari a 3 milioni di euro, a valere sul Piano di sviluppo e coesione.Per maggiori informazioni è possibile consultare l'avviso e le linee guida per i Comuni interessati a partecipare, oppure contattare lo staff ai seguenti recapiti: il sito galattica.regione.puglia.it (accessibile dal 20/07/2022); la mail politichegiovanili@regione.puglia.it; ai numeri 0805406170, 0805406172 e 0805406222.