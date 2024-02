Liceo Classico Oriani, un libro celebra il centenario della storica scuola di Corato

È finalmente in uscita il volume sul Centenario del Liceo "Alfredo Oriani" con SECOP edizioni: Un secolo di storia del Liceo Classico "Alfredo Oriani": studi, testimonianze, foto d'epoca.Scrive nella prefazione il dirigente Francesco Catalano: Il Liceo è stato ed è un luogo di aggregazione, di divulgazione, di educazione, ma soprattutto una palestra di impegno e uguaglianza. In cento anni ha contribuito alla formazione delle classi dirigenti, ha visto passare alunni, presidi (poi dirigenti), docenti, collaboratori, ma anche genitori, amministratori locali, amici, ospiti, tutti decisi a raccogliere la sfida dei classici: far crescere il pensiero moderno grazie alle radici del passato.Tra i contributi vanno citate le testimonianze degli ex dirigenti Angela Adduci, Michele Caldarola, Aldo Sciscioli e Giuseppe Molinini, delle associazioni "Prof. Cataldo Leone" e degli "Ex alunni del Liceo Classico A. Oriani". A queste vanno aggiunti contributi dei docenti del Gruppo Biblioteca, del Presidente del Consiglio di Istituto Francesco Edmondo Stolfa, dei rappresentanti degli studenti e del personale ATA, delle professoresse Annamaria Micello, Maria D'Introno, Mara Maggiulli e del prof. Giovanni Capurso, che si è impegnato nella progettazione del volume oltre che nella stesura di alcuni personali saggi.Nel volume è anche compreso il pregevole lavoro Note storiche sul Liceo "A. Oriani" di Corato del compianto prof. Felice Tarantini.Molte, infine, sono le foto storiche e i documenti inediti presenti nel volume.Il pregevole volume è disponibile presso la SECOP edizioni o durante le manifestazioni in programma per le celebrazioni.