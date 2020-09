Giornata del Sì di AIDO, campagna di sensibilizzazione in tutta la Diocesi

Vi sarà sensibilizzazione alla cultura della donazione degli organi anche nelle parrocchie dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta Bisceglie, in occasione della Giornata nazionale AIDO che si celebra domenica 27 settembre. Promossa dall'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) con l'adesione del Presidente della Repubblica, la giornata di informazione e autofinanziamento è conosciuta anche come Giornata del Sì al dono, come spiegato nella lettera qui di seguito che Natalia Inchingolo, vice presidente dell'Aido Barletta, ha inviato all'Arcivescovo, Mons. Leonardo D'Ascenzo, al Vicario Generale, Mons. Giuseppe Pavone e al direttore dell'Ufficio diocesano pastorale della salute, Don Pasquale Quercia.«Eccellenza Reverendissima, l'A.I.D.O. della provincia BAT in occasione della Giornata Nazionale AIDO, che si terrà domenica 27 settembre 2020, vorrebbe, sotto suggerimento dell'AIDO Nazionale, coinvolgere la Sua Diocesi e, in modo particolare, le comunità parrocchiali per promuovere la cultura della donazione degli organi.Precisamente, l'AIDO Nazionale chiede di contattare i responsabili della Conferenza Episcopale Italiana, e in modo particolare tutti i vescovi delle diocesi italiane, affinché il sabato sera o la domenica mattina, nel maggior numero possibile di parrocchie, durante o al termine delle Sante Messe, sia data comunicazione che si sta svolgendo la "Giornata del Sì di AIDO" e nel contempo chiediamo di poter inserire un pensiero alla donazione nell'ambito della preghiera dei fedeli.La Giornata Nazionale AIDO, nell'edizione 2020, è indetta per il giorno 27 settembre 2020, con durata prolungata dal 15 settembre al 4 ottobre (Giorno del Dono). La Giornata è ribattezzata GIORNATA DEL SÌ. L'intento è quello di celebrare, ed insieme promuovere, quel SÌ alla donazione di organi, tessuti e cellule, grazie al quale migliaia di persone ogni anno, con il trapianto, tornano alla vita. L'intento è anche quello di ringraziare, ed insieme di incoraggiare, quel SÌ che migliaia di volontari AIDO rinnovano giornalmente con il loro impegno nella promozione della cultura del dono.La Giornata del Sì vuole, insomma, essere una grande occasione per ribadire con sempre più forza il SÌ alla donazione, il SÌ insieme ad AIDO. Una Giornata per colorare di rosso e bianco, i colori di AIDO, le nostre città, compresa quella grande "città virtuale" rappresentata dalla rete internet e dai mezzi di comunicazione. E in quest'anno particolare, segnato dall'emergenza sanitaria del Covid 19, la Giornata Nazionale avrà lo spirito di chi, pur nella sofferenza, non si piega alle difficoltà ma cerca nuove modalità per fare ancora di più e ancora meglio. Come da sempre è nello spirito aidino. Che alla sofferenza non si arrende. Ma alla sofferenza vuole cercare soluzione. Nella tutela della salute. Nella tutela della vita. La forza di AIDO è nella sua storia, la forza di AIDO è nella sua presenza sul territorio.Con la Giornata del Sì 2020, dimostriamo che AIDO è ancora in grado di "fare la storia", seguendo i nuovi trend della comunicazione, tanto più imposti dal periodo di emergenza sanitaria ancora in corso.Con la Giornata del Sì 2020, dimostriamo che AIDO è presenza viva e coesa sul territorio italiano, con una Giornata che lascia volutamente ampio spazio all'autonomia dei territori e che, per avere successo, non potrà prescindere dalla fattiva e operosa collaborazione di tutte le strutture regionali, provinciali e locali. Con la GIORNATA DEL SÌ 2020, guardiamo al futuro, forti e consapevoli del nostro passato.Con la Giornata del Sì 2020, ribadiamo il nostro SÌ alla nostra AIDO. In attesa di un suo riscontro confidiamo nella sua sensibilità».L'Arcivescovo Mons. D'Ascenzo ha pertanto disposto anche una intenzione di preghiera che sarà inserita nella preghiera dei fedeli delle messe festive: «Oggi è la "Giornata del Sì di AIDO". L'intento è quello di celebrare, ed insieme promuovere, quel SÌ alla donazione di organi, tessuti e cellule, grazie al quale migliaia di persone ogni anno, con il trapianto, tornano alla vita. L'intento è anche quello di ringraziare, ed insieme di incoraggiare, quel SÌ che migliaia di volontari AIDO rinnovano giornalmente con il loro impegno nella promozione della cultura del dono. La Giornata del Sì vuole, insomma, essere una grande occasione per ribadire con sempre più forza il SÌ alla donazione, il SÌ insieme ad AIDO. SI alla vita. Preghiera dei fedeli:Signore, ti ringraziamo per averci permesso, attraverso il progresso della scienza, di ricevere un nuovo organo da un nostro fratello. Ti preghiamo di ricordarti nella tua immensa bontà di quanti, su questa Terra, hanno donato parte del loro corpo ai fini di trapianto, in modo particolare sostieni con il tuo amore le famiglie dei donatori. Essi ci hanno mostrato il grande valore della donazione, come tu ce lo insegnasti donando la tua vita sulla croce a tutta l'umanità. Ti invochiamo anche per tutti coloro che sono in attesa di trapianto. Santa Vergine, a te chiediamo la protezione su ciascuno di noi e in modo particolare sui medici e gli operatori sanitari per poter operare nella vita a favore del prossimo con carità e umiltà. Preghiamo».