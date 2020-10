Giornata Mondiale Alimentazione, incontro di sensibilizzazione per i giovani

All'incontro, che si terra venerdì 16 ottobre alle ore 20.30 nella Chiesa di Santa Maria Greca interverranno:

Alessandro Riti di Food Blogger "Ti racconto il cibo";

Francesca Bitetto, Ricercatrice di Sociologia dei processi culturali UNIBA, che presenterà il libro "Riduciamo gli sprechi" ed. Progedit.

Alla serata parteciperanno gli allievi attori del Teatro delle Molliche.

L'ingresso è gratuito e aperto anche agli adulti.

In occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, oggi 16 ottobre, che ha come tema "Crescere, nutrire e preservare. Insieme", la Parrocchia S. Maria Greca in collaborazione con il Circolo Laudato Si' di Corato, la Fondazione Vincenzo Casillo, il Food Blogger "Ti racconto il cibo" e il Teatro delle Molliche, ha organizzato un incontro di sensibilizzazione dei giovani e giovanissimi al problema della fame e dello spreco alimentare.