Raccolta alimentare
Mobilitazione per la Colletta Alimentare: un gesto di carità che unisce la città

Il 7 marzo 2026, in due supermercati , volontari e cittadini insieme per sostenere gli indigenti di Corato attraverso la raccolta di beni di prima necessità.

Corato - mercoledì 4 marzo 2026 10.57
La città di Corato si prepara a vivere una nuova giornata di solidarietà concreta con la colletta alimentare contro la fame in Italia, in programma sabato 7 marzo 2026, organizzata in collaborazione con il Banco delle Opere di Carità. L'iniziativa si inserisce nel cammino quaresimale, un tempo in cui la comunità cristiana è invitata a compiere gesti di carità e vicinanza verso chi vive situazioni di povertà e fragilità.
Due i supermercati cittadini che hanno aderito alla raccolta: la LIDL di via Santa Maria 1 e l'EUROSPAR di Viale Luigi Cadorna 171.
Qui, per l'intera giornata, i volontari della Caritas cittadina di Corato, facilmente riconoscibili grazie alle pettorine, accoglieranno i cittadini e raccoglieranno i beni donati.
I prodotti richiesti sono quelli di prima necessità, non deperibili: tonno, legumi, olio, carne in scatola, alimenti per l'infanzia e pelati. Non saranno invece accettati prodotti freschi o denaro. Tutto il materiale raccolto sarà consegnato alla Caritas cittadina, che provvederà successivamente alla distribuzione alle famiglie indigenti del territorio.
La Colletta Alimentare rappresenta da anni un appuntamento significativo per la città: un'occasione per trasformare un piccolo gesto in un aiuto concreto, capace di raggiungere chi vive condizioni di difficoltà spesso silenziose. La partecipazione delle scuole, dei dirigenti scolastici e dei direttori dei supermercati, già informati attraverso le lettere ufficiali, conferma la volontà di costruire una rete solidale ampia e attenta ai bisogni reali della comunità.
In un tempo che invita alla riflessione e alla cura dell'altro, l'auspicio è che il buon cuore dei cittadini di Corato possa ancora una volta fare la differenza, sostenendo un'iniziativa che unisce fede, responsabilità sociale e attenzione verso i più fragili.
