Mobilitazione per la Colletta Alimentare: un gesto di carità che unisce la città

La città di Corato si prepara a vivere una nuova giornata di solidarietà concreta con la colletta alimentare contro la fame in Italia, in programma sabato 7 marzo 2026, organizzata in collaborazione con il Banco delle Opere di Carità. L'iniziativa si inserisce nel cammino quaresimale, un tempo in cui la comunità cristiana è invitata a compiere gesti di carità e vicinanza verso chi vive situazioni di povertà e fragilità.Due i supermercati cittadini che hanno aderito alla raccolta: la LIDL di via Santa Maria 1 e l'EUROSPAR di Viale Luigi Cadorna 171.Qui, per l'intera giornata, i volontari della Caritas cittadina di Corato, facilmente riconoscibili grazie alle pettorine, accoglieranno i cittadini e raccoglieranno i beni donati.I prodotti richiesti sono quelli di prima necessità, non deperibili: tonno, legumi, olio, carne in scatola, alimenti per l'infanzia e pelati. Non saranno invece accettati prodotti freschi o denaro. Tutto il materiale raccolto sarà consegnato alla Caritas cittadina, che provvederà successivamente alla distribuzione alle famiglie indigenti del territorio.La Colletta Alimentare rappresenta da anni un appuntamento significativo per la città: un'occasione per trasformare un piccolo gesto in un aiuto concreto, capace di raggiungere chi vive condizioni di difficoltà spesso silenziose. La partecipazione delle scuole, dei dirigenti scolastici e dei direttori dei supermercati, già informati attraverso le lettere ufficiali, conferma la volontà di costruire una rete solidale ampia e attenta ai bisogni reali della comunità.In un tempo che invita alla riflessione e alla cura dell'altro, l'auspicio è che il buon cuore dei cittadini di Corato possa ancora una volta fare la differenza, sostenendo un'iniziativa che unisce fede, responsabilità sociale e attenzione verso i più fragili.