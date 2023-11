Giornata Nazionale dell'Albero, il messaggio di pace del Presidente UNAPOL Tommaso Loiodice

Nella Giornata Nazionale dell'Albero, Tommaso Loiodice, Presidente Unapol – Unione Nazionale Produttori Olivicoli Italiani - desidera esprimere un pensiero di speranza in un momento storico tristemente caratterizzato da conflitti bellici in varie parti del mondo.Direttamente da Gustus, la fiera dell'agroalimentare di Napoli dove Unapol è presente in qualità di promotore delle monocultivar di olio extravergine d'oliva italiano, Loiodice afferma: "L'albero di ulivo è il simbolo della pace e come tale, deve essere ambasciatore di fratellanza e solidarietà. I teatri degli scontri, in Ucraina e in Palestina, sono territori dove l'ulivo è da sempre presente e rappresenta non solo fonte di sostentamento; il suo frutto è il bene che ha consentito a popoli diversi di avviare commerci, di conoscersi, di stringere alleanze".Storicamente, la Penisola di Crimea in Ucraina vanta un'antica tradizione olivicola grazie al suo clima temperato e mediterraneo. La Palestinaconosce l'impiego dell'ulivo sin dall'antichità, con tracce archeologiche che fanno risalire le prime coltivazioni tra il 2000 e il 4000 a.C.L'albero è portatore di vita ed è un simbolo potente: "Le piante ci nutrono e provvedono al sostentamento del pianeta non solo in terminialimentari, ma anche di qualità dell'ossigeno che respiriamo. E come l'ulivo, sono un simbolo che deve farci riflettere sulla fragilità del nostro ecosistema. Se osserviamo gli ulivi monumentali, giganti vegetali che hanno assistito e resistito allo scorrere dei secoli, non può che venirci in mente quanto la natura ci suggerisca armonia, pace, serenità. Che l'albero di ulivo possa unire i popoli, come sempre ha fatto, e che sia di buon auspicio per una risoluzione pacifica delle controversie internazionali alle quali tristemente assistiamo in questi giorni".