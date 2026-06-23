Giovedì a Corato “U tascheppàne”: la raccolta di poesie in vernacolo di Gerardo Giuseppe Strippoli

L'iniziativa organizzata dalla Pro Loco Quadratum, nell'ambito dell'edizione 2026 di "Brisighella sotto le stelle", vede nella giornata dedicata alla nostra lingua locale "VernaCorato", la presentazione della IV raccolta di poesie in vernacolo di Gerardo Giuseppe Strippoli "U tascheppàne".



L'evento si terrà nella sede storica della Biblioteca Comunale, a partire dalle 18,00, con il commento alla raccolta a cura di Franco Leone e declamazioni a cura dell'autore, della piccola Alessia Saragaglia e di Giulia Manzi, Vito Bucci, Cataldo Balducci.



Il "tascapane" è una borsa in tela, da tenere a tracolla e pendente su un fianco. Utilizzata da militari, cacciatori, escursionisti, contadini, studenti, per riporvi pochi mezzi di sostentamento, per l'appunto il pane, e oggetti di piccole dimensioni.



Metaforicamente l'autore ha voluto dare questo titolo alla raccolta, che è lo stesso di una delle poesie comprese nella pubblicazione, perché il suo "tascheppàne" diventa il contenitore delle emozioni, dei ricordi, delle suggestioni della sua vita.