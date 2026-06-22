Incidente Bisceglie Corato
Incidente Bisceglie Corato
Cronaca

Scontro tra due auto sulla SP85: traffico in tilt nel pomeriggio

Ferita una 62enne di Bisceglie, lievi contusioni per un 20enne di Corato: entrambi trasportati al “Vittorio Emanuele II”

Corato - lunedì 22 giugno 2026 21.09
Traffico completamente paralizzato nel pomeriggio di lunedì 22 giugno lungo la strada provinciale 85, l'arteria che collega Bisceglie, Corato e Ruvo.
Un incidente si è verificato nei pressi del cavalcavia che sovrasta l'autostrada A14: secondo le prime ricostruzioni, due auto che procedevano in direzioni opposte si sarebbero scontrate frontalmente o lateralmente, causando un impatto violento e immediati disagi alla circolazione.
A riportare le conseguenze più serie è stata una 62enne residente a Bisceglie, originaria di Molfetta, rimasta ferita ma non in pericolo di vita. Ferite più lievi per il 20enne di Corato coinvolto nel sinistro.
Sul posto sono intervenute le unità del 118, che hanno stabilizzato entrambi i conducenti prima del trasporto all'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie per ulteriori accertamenti.
Il tratto stradale è rimasto bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni.
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