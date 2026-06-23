«La Politica deve costruire alternative possibili»: Felice Addario nuovo vicesindaco di Corato

«Nel 2020, quando fui nominato per la prima volta assessore alle Politiche Sociali, avevo 29 anni e c'era ancora il COVID. Ero emozionato, ma anche spaventato dalle responsabilità. Oggi assumo l'incarico di vicesindaco della città di Corato, con deleghe alle politiche sociali, abitative, giovanili e alla partecipazione.» Così Felice Addario, dopo aver ricevuto l'incarico di vicesindaco al fianco del sindaco De Benedittis.«Lo faccio con la stessa emozione, ma con maggiore esperienza e consapevolezza: dei problemi della città e delle persone, dei limiti dell'azione amministrativa, dei contesti specifici in cui un territorio è chiamato a muoversi - ha proseguito il vicesindaco -. In questi anni ho imparato che nessun risultato è mai individuale.»«Governare una città significa soprattutto farlo insieme: con il sindaco e i colleghi di Giunta, con gli uffici del Comune, con le forze politiche e i consiglieri comunali, ma anche con i servizi pubblici, il Terzo Settore, le imprese, i cittadini e tutte quelle realtà che esprimono un pensiero e pratiche concrete.» ha dichiarato.«Ringrazio il sindaco Corrado De Benedittis e il PD Corato per la fiducia. Una fiducia che vivo come un onore, ma soprattutto con un grande senso di responsabilità. Ci aspettano anni difficili: la stagione del PNRR volge al termine e l'economia nazionale ristagna mentre guerre, disuguaglianze e fragilità sociali, inverno demografico e crisi climatica segnano il nostro tempo. - ha proseguito -. È proprio nei tempi difficili che la Politica non può limitarsi ad amministrare l'esistente, ma deve immaginare e costruire alternative possibili.»«Proverò ad affrontare questo nuovo incarico con umiltà e concretezza, sapendo che c'è sempre molto da imparare e ancora di più da fare insieme. Un grazie ed un augurio ai colleghi assessori che ci hanno accompagnato in questi anni e a chi si accinge per la prima volta a ricoprire questo ruolo. Abbiamo fatto tanta strada e tanta ce n'è ancora da fare. Insieme.» ha concluso il vicesindaco Addario.