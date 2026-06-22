Archeoclub d’Italia sede di Corato, rinnovato il Direttivo per il quinquennio 2026-2031

Nicola Di Gennaro;

Anna De Palma;

Annalisa Tota;

Antonio D'Introno;

Maria Teresa Arbore;

Porzia Volpe.

Nella giornata di giovedì 18 giugno 2026, in conformità con lo Statuto dell'Archeoclub d'Italia APS e con le normative vigenti in materia di Terzo Settore, l'Assemblea dei soci della Sede Locale di Corato "Padre Emilio D'Angelo" ha proceduto al rinnovo degli organi direttivi, deliberando la composizione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per il prossimo quinquennio, dal 2026 al 2031.A seguito della consultazione, è stato confermato alla Presidenza della Sede Locale Michele Iacovelli, che ha espresso profonda gratitudine verso tutti gli associati per la rinnovata fiducia accordata.A seguire i componenti:tesoriere:consiglieri:«Sono estremamente grato a tutti gli associati per avermi voluto riconfermare alla guida della Sede Locale di Corato – ha dichiarato il Presidente –. Rivolgo un sentito ringraziamento al Direttivo uscente per il lavoro svolto dal 2021 al 2026. Cinque anni di impegno silenzioso ma prezioso, dedicati alla ricerca, alla tutela e alla divulgazione del patrimonio storico, archeologico e culturale del nostro territorio. Un percorso che ha contribuito a rafforzare il legame tra Archeoclub e la comunità, consolidando la nostra presenza e il nostro ruolo nel panorama culturale nazionale».Il rinnovo degli organi associativi rappresenta un importante momento di continuità e di rilancio. Cambiano le persone chiamate a svolgere incarichi e responsabilità, ma resta immutata la missione dell'associazione: promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale quale elemento fondante della memoria collettiva e dell'identità nazionale.L'esperienza, la passione e le competenze maturate negli anni costituiranno una base solida sulla quale il nuovo Direttivo costruirà il proprio programma di attività. Nei prossimi cinque anni saranno sviluppati e ampliati specifici ambiti di intervento e approfondimento, con l'obiettivo di accrescere ulteriormente il contributo dell'associazione alla diffusione della cultura, alla salvaguardia delle testimonianze storiche e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni verso il patrimonio ereditato dal passato.L'Archeoclub d'Italia APS – Sede Locale di Corato "Padre Emilio D'Angelo" rinnova così il proprio impegno al servizio della comunità, nella convinzione che la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale rappresentino strumenti essenziali per costruire consapevolezza, appartenenza e futuro.