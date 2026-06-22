8 piante di marijuana nel cortile di casa, arrestato un 34enne

, rigogliose, di misura e altezza differenti. Tutte all'interno della propria villetta residenziale in zona Oasi, alla periferia di Corato. E per questo un, al di sopra di ogni sospetto (ma non si può negare che avesse un certo pollice verde), è stato arrestato in flagranza di reato daiDelle piante illegali, infatti, se ne sono accorti i militari della, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio di droga, al termine di una breve attività di controllo svolta sul territorio, supportata con le tradizionali tecniche di polizia, quali sopralluoghi ed appostamenti. In effetti, da una più attenta osservazione è stato possibile scorgere, nella villetta dell'uomo, le inconfondibili piante di marijuana. Così, dopo un periodo di osservazione i militari sono poi passati all'azione.E la conferma è giunta proprio dopo la perquisizione domiciliare eseguita sabato sera dai, a casa dell'uomo. La verifica si è rivelata fruttuosa: dietro la recinzione, infatti, ben visibili dall'esterno, gli investigatori hanno trovato, di misura e altezza differenti, mentre nella minuziosa perquisizione estesa all'intera abitazione, i militari hanno recuperato puree, infine, alcuniLe piante e la marijuana sono stati sequestrati a carico dell'inquilino, portato negli uffici di corso Cavour. Il 34enne, su disposizione della, è stato arrestato e poi trasferito nel carcere di Trani: le accuse sono di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.