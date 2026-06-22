Cronaca
8 piante di marijuana nel cortile di casa, arrestato un 34enne
La scoperta da parte dei Carabinieri: recuperate anche piante in coltivazione, altre già appese ad essiccare e alcuni grammi di marijuana
Corato - lunedì 22 giugno 2026 6.51
8 piante di marijuana, rigogliose, di misura e altezza differenti. Tutte all'interno della propria villetta residenziale in zona Oasi, alla periferia di Corato. E per questo un 34enne del posto, al di sopra di ogni sospetto (ma non si può negare che avesse un certo pollice verde), è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri.
Delle piante illegali, infatti, se ne sono accorti i militari della locale Stazione, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio di droga, al termine di una breve attività di controllo svolta sul territorio, supportata con le tradizionali tecniche di polizia, quali sopralluoghi ed appostamenti. In effetti, da una più attenta osservazione è stato possibile scorgere, nella villetta dell'uomo, le inconfondibili piante di marijuana. Così, dopo un periodo di osservazione i militari sono poi passati all'azione.
E la conferma è giunta proprio dopo la perquisizione domiciliare eseguita sabato sera dai Carabinieri, a casa dell'uomo. La verifica si è rivelata fruttuosa: dietro la recinzione, infatti, ben visibili dall'esterno, gli investigatori hanno trovato 8 piante di marijuana, di misura e altezza differenti, mentre nella minuziosa perquisizione estesa all'intera abitazione, i militari hanno recuperato pure numerose piante in coltivazione, altre già appese ad essiccare e, infine, alcuni grammi di marijuana.
Le piante e la marijuana sono stati sequestrati a carico dell'inquilino, portato negli uffici di corso Cavour. Il 34enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, è stato arrestato e poi trasferito nel carcere di Trani: le accuse sono di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Delle piante illegali, infatti, se ne sono accorti i militari della locale Stazione, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio di droga, al termine di una breve attività di controllo svolta sul territorio, supportata con le tradizionali tecniche di polizia, quali sopralluoghi ed appostamenti. In effetti, da una più attenta osservazione è stato possibile scorgere, nella villetta dell'uomo, le inconfondibili piante di marijuana. Così, dopo un periodo di osservazione i militari sono poi passati all'azione.
E la conferma è giunta proprio dopo la perquisizione domiciliare eseguita sabato sera dai Carabinieri, a casa dell'uomo. La verifica si è rivelata fruttuosa: dietro la recinzione, infatti, ben visibili dall'esterno, gli investigatori hanno trovato 8 piante di marijuana, di misura e altezza differenti, mentre nella minuziosa perquisizione estesa all'intera abitazione, i militari hanno recuperato pure numerose piante in coltivazione, altre già appese ad essiccare e, infine, alcuni grammi di marijuana.
Le piante e la marijuana sono stati sequestrati a carico dell'inquilino, portato negli uffici di corso Cavour. Il 34enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, è stato arrestato e poi trasferito nel carcere di Trani: le accuse sono di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.