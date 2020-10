Graffiti su Facebook: "Tra noi positivi al Covid. Resteremo chiusi

Ancora una comunicazione di positività al coronavirus proviene da esercizi commerciali.La Galleria Graffiti, attraverso la propria pagina Facebook ha comunicato casi di contagio all'interno dei propri negozi e la chiusura dei punti vendita di Corato, Andria e Trani per garantire le attività di controllo e sanificazione. Non è stato specificato se, tra i contagiati, vi siano dei coratini."Con molto dispiacere vi comunichiamo che abbiamo avuto l'ufficialitá che all'interno del nostro negozio ci sono delle positività al Covid-19Resteremo chiusi per sottoporre tutto lo staff ai controlli necessari e predisporre la sanificazione e igenizzazione degli ambienti al fine di garantirvi una riapertura in totale sicurezza.Certi della vostra comprensione e fiducia che sempre ci dimostrate.Ci rivediamo presto!Resteranno chiusi tutti in nostri negozi di Corato,Andria e Trani" si legge su Facebook.