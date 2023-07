Gusto Jazz seconda serata con il concerto gratuito di Serena Brancale

Prosegue a Corato la V edizione del Festival GustoJazz, realizzata con il patrocinio e contributo del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico, inauguratasi giovedì 20, sino a giovedì 27 luglio.GustoJazz è organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion con l'intento di creare un importante evento culturale per la città di Corato, celebrando il connubio ideale tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni, l'enogastronomia e la promozione del territorio. "GustoJazz si pone l'obiettivo - spiega il direttore artistico Alberto La Monica - attraverso un programma di proposte artistiche variegate, di rendere attrattivo un territorio solitamente lontano dalle direttrici turistiche tradizionali, portando all'attenzione nazionale la sua forte connotazione identitaria assieme alla promozione di talenti locali ed eccellenti prodotti enogastronomici."Una quinta edizione particolarmente ricca, che si sviluppa in un arco temporale di 8 giorni, itinerante nelle varie piazze del centro, per offrire ai coratini e ai turisti un ampio ventaglio di concerti, incontri e degustazioni enogastronomiche.Tutti gli eventi proposti sono ad ingresso gratuito con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rendere la città più attrattiva per il territorio circostante, offrendo un clima di festa, convivialità e creatività.Oggi, venerdì 21 luglio in Piazza Abbazia a partire dalle ore 20:00 "APERITIVO IN JAZZ", degustazioni con ticket a cura di Pesce Fritto e Baccalà e After.Alle ore 21.30 in Piazza Abbazia concerto di SERENA BRANCALE "Je so accussì Tour 2023", ingresso gratuito.LA FORMAZIONESerena Brancale - voce, Domenico Sanna - piano & synth, Emanuele Triglia - basso, Dario Panza - batteria.IL CONCERTOLa cantautrice e polistrumentista pugliese, propone a Corato il suo album "Je so Accussì". Una raccolta di canzoni caratterizzate da una nuova consapevolezza, tanto nel suono quanto nei testi, mantenendo la sua cifra stilistica jazz/soul ma con nuove influenze e collaborazioni del mondo R&B. In questo progetto discografico di inediti, rende omaggio anche a tre composizioni di Pino Daniele, sua più grande fonte d'ispirazione, conservando preziosamente le melodie originali ma con una nuova veste negli arrangiamenti. Je so accussì è un disco in cui emerge tutta la sua anima Black, quella nera a metà e della passione senza tempo per il jazz, e quella figlia del Sud e della sua amata Puglia.L'ARTISTASerena Brancale è una polistrumentista, performer e compositrice pugliese, che unisce la passione per il Soul, R&B e il Jazz. Il pubblico televisivo l'ha conosciuta durante la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015, dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano "Galleggiare", una ballad jazz contenuta nell'omonimo album uscito per Warner Music Italy. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica, da Fiorello che l'ha dichiarato ai microfoni di Edicola Fiore ai grandi del Jazz Italiano e della musica Mondiale come Quincy Jones. Dotata di una voce scura e riconoscibile, nel 2018 è entrata nel roster di Isola degli Artisti e ha dato vita ad un nuovo progetto di stampo nu-sou attirando l'attenzione dei più importanti producer internazionali e collaborando come autrice per numerosi big della canzone italiana. Dopo aver calcato le rassegne e i jazz club più rinomati al mondo, Serena Brancale oggi è considerata il fiore all'occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana all'estero.