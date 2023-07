L'incantevole voce di Nicky Nicolai apre ufficialmente Gusto Jazz

Parte fortissima la V Edizione di Gusto Jazz, con il concerto di Nicky Nicolai, accompagnata sul palco dall'Elio Coppola Trio (Elio Coppola alla batteria, Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso).La meravigliosa voce dell'interprete romana ha rapito sin dalle prime note la gremitissima piazza Abbazia, con un repertorio jazz e soul variegato. Nella prima parte la Nicolai ha cantato i suoi brani più celebri (tra i quali "Più Sole" e "Che Mistero è l'Amore", entrambi portati a Sanremo).Nella seconda parte invece, tra un'improvvisazione e l'altra, come in ogni concerto jazz che si rispetti, la cantante ha interpretato brani storici della musica italiana, da "Volare" a "E se Domani", passando dalla dedica al suo amico Lucio Dalla, con "Piazza Grande" e "Disperato Erotico Stomp".Gli applausi scroscianti e la standing ovation finale sono stati il giusto tributo ad una fuoriclasse della musica jazz e leggera italiana.Prima del concerto, spazio ovviamente alla parte "istituzionale". Così il direttore artistico del Festival Gusto Jazz Alberto Lamonica: Ringrazio l'amministrazione comunale nelle persone del sindaco e del vicesindaco e Concetta Bucci, per aver creduto in noi. Siamo orgogliosi e felici di essere qui. Il festival è stato riconosciuto tra i grandi eventi della Regione Puglia per tre anni e questo è motivo di lustro per Corato. La stampa nazionale ci sta dedicando spazio e ne sono felice. In otto giorni gireremo cinque piazze. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito. Il nostro obiettivo - conclude - è di contribuire a rendere Corato attrattiva, perché lontana dalle direttrici turistiche.Gli fa eco il primo cittadino Corrado De Benedittis: Ringrazio Lamonica e l'amministrazione, ma soprattutto Beniamino Marcone una macchina da guerra nell'organizzazione. Già da fine maggio siamo partiti con il teatro dei piccoli, ora tocca agli adulti. Vi auguro un buon festival, fatto di buona e bella musica. Che questa estate sia un punto di svolta per tutti, che possa permetterci di superare i nostri limiti visuali».Inizio dunque con i fiocchi per il Gusto Jazz, che proseguirà oggi con il concerto di Serena Brancale, nuovamente nella cornice di Piazza Abbazia, nuovamente alle ore 21:30.