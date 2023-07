Gusto Jazz, seconda serata: Serena Brancale infiamma piazza Abbazia

Dopo il grande successo del concerto di Nicky Nicolai, Serena Brancale concede il bis nella quinta edizione del Gusto Jazz.Non cambia la location, l'ormai recuperata Piazza Abbazia, non cambia la partecipazione del pubblico, persino più numeroso rispetto alla prima serata, non cambiano la qualità ed il successo dell'evento."Je So Accussì" è il titolo dell'album presentato al pubblico ieri sera, in un concerto dai mille volti. La poliedrica, caleidoscopica artista barese, sì è destreggiata con maestria sul palco del Gusto Jazz, tra pianoforte, tastiera, batteria elettrica e loop station, toccando sound ora jazz, ora soul, ora pop, strizzando l'occhio anche alle sonorità raggamuffin e dancehall.Un'ora e mezza di show che ha fatto cantare, ballare e saltare le tantissime persone presenti, rompendo gli schemi classici del concerto jazz. La città di Corato ha ospitato una vera e propria "One woman show", per una serata di primissimo livello.Il festival dedicato alla musica jazz e all'enogastronomia made in Corato e made in Puglia prosegue stasera, con il concerto di Simona Bencini, in programma alle 21:30 in Piazza Matteotti.