Auto VILLA SCHINOSA Degustazione Vini Olii
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Eventi

Tra storia e motori, grande successo per il Raduno di Primavera: tappa finale a Corato

Tutti i partecipanti hanno potuto degustare le varie specialità alimentari più tipiche della zona

Corato - mercoledì 15 aprile 2026 11.14 Comunicato Stampa
La Primavera quest'anno si è fatta un po' desiderare, ma alla fine, anche se con una giornata leggermente "velata" è arrivata con il "Raduno di primavera" di aste e bilancieri. L'Automotoclub Storico di Bitonto, è riuscito ancora una volta ad organizzare e realizzare una Raduno "ricco ed intenso" per i propri Soci e per gli Ospiti, in arrivo da tutta la Puglia, nonché dalle regioni della Calabria, Campania e del Molise.

L'incontro domenica mattina, come da programma, alle 9,00 a Bisceglie sul meraviglioso Lungomare Nazario Sauro, prospicente il bellissimo Porto Turistico. Tutte le auto, una 50ina, venivano ben esposte sotto le mura fortificate della Città Vecchia.

Facevano parte del Parco Auto, alcune Fiat-Bertone X1/9 del Club Nazionale X1/9 tutte al seguito del loro presidente Ferdinando Costantino, diverse FERRARI, una Dino Gt4, una Mondial, una Chevrolet Bel Air degli anni '50 ed una più moderna e sportiva Corvette C4, una Porsche 996 cabrio, diverse Mercedes nei vari modelli tra cui una bellissima ed elegante Mercedes 170 dei primi anni '50 e, tra le più piccole, una Fiat 500 D ed una Autobianchi Bianchina cabriolet, molto ammirato, con equipaggio esclusivamente femminile, in caratteristico abbigliamento d'epoca per ricordare la bella Italia di quegli anni.

Altre auto youngtimer, ormai immancabili, Alfa Romeo Duetto, nonché GT e Spyder; Mercedes Cabrio e Coupè, BMW Cabrio e Z3 Roadster ed alcune Fiat Barchetta. Completavano il "gruppo" numerose Lambretta, dei Lambretta Club di Bari e Lecce, arrivati appositamente dalle proprie Sedi, per la Manifestazione.
W T e ChevroletAuto VILLA SCHINOSA Degustazione Vini OliiArrivo Az Agr Villa Schinosa TRANISaluto Autorit Comunali BISCEGLIERaduno di Primavera Bisceglie PORTO Panoramica
La giornata comprendeva la visita guidata del Centro Storico di Bisceglie, all'interno delle mura, della antica Cattedrale, del Castello Svevo-Angioino ed altri importanti vestigia risalenti al primo medioevo. Alla fine della visita, ci si spostava poco a nord, nel territorio della vicina Trani, nell'Azienda Agricola "Villa Schinosa" produttrice ed imbottigliatrice in proprio, delle specialità più tipiche della Regione, il Vino e l'Olio di alta qualità artigianale.

Qualità che veniva abbondantemente confermata dalla graditissima "degustazione" seguita alla visita delle Cantine, a cui partecipavano con "grande interesse" tutti i partecipanti. Subito dopo si raggiungeva l'Agriturismo Borgo Sansanello, in territorio di Corato, in prossimità di Castel del Monte, dove tutti i partecipanti potevano degustare le varie specialità alimentari più tipiche della zona, "interpretate" dallo Chef in modo molto particolare, pur nel "rispetto della tradizione".

Un gradevole accompagnamento musicale contribuiva a dare alla giornata una particolare sensazione di festa ed allegria. Il Presidente Leonardo Greco, ha potuto ringraziare personalmente l'Assessore al Turismo della Città di Bisceglie Dott. Maurizio Di Pinto, per la squisita disponibilità e collaborazione prestata, il Presidente del Club Nazionale X1/9, i Titolari dell'Azienda Agricola Schinosa e di Borgo Sansanello, ringraziandoli per la collaborazione prestata per la più soddisfacente riuscita dell'Evento. Appuntamento al 2027 per la terza edizione del "Raduno di Primavera" che aste e bilancieri organizzerà nuovamente "in gemellaggio" con il Sodalizio delle X1/9.
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