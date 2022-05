I democristiani di Corato ricordano Ciriaco De Mita

«I democristiani Angelo Amorese, Aldo Campione, Domenico Cantatore, Mario De Benedittis, Domenico Labartino, Giuseppe Lamarca, Giuseppe Loiodice, Riccardo Mazzilli, Mario Modesti, Franco Perrone, Sergio Quatela, Peppino Scaringella, Aldo Sciscioli e Aldo Zucaro, già dirigenti politici e amministratori della città di Corato, sostano tristemente commossi dinanzi al cenere muto di, protagonista della vita parlamentare e politica italiana nella sinistra democristiana, servita con coerenza, passione e intelligenza, nel solco del cattolicesimo democratico che trovava nel popolarismo sturziano le sue matrici più originali e che vedeva riproposto nel pensiero di Aldo Moro». Questo è quanto contenuto in una nota diffusa da ex esponenti coratini della Dc.«Ne rievochiamo l'idea e il progetto di, ambito di costruzione della storia delle nostre comunità, della vita concreta delle persone, delle loro speranze e dei loro interessi, insieme all'attenzione per il rinnovamento e l'adeguamento delle nostre istituzioni.Ne esaltiamo l'impegno incessante per unil rinnovamento della politica, finalizzato a scelte coraggiose e concrete, invocate da tanta parte della nostra comunità nazionale.Alla famiglia dell'illustre amico scomparso indirizziamo il cordiale invito a ringraziare la provvidenza per averle consentito di fruirlo nel flusso ininterrotto della relazione affettiva domestica quotidiana».