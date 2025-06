Un giorno di fede e devozione le sacre reliquie di Sant'Antonio arrivano nella chiesa di San Domenico

Un'onda di commozione e profonda fede della comunità parrocchiale di San Domenico in occasione dell' arrivo delle sacre reliquie di Sant'Antonio di Padova.L'evento, di straordinaria importanza spirituale, ha richiamato numerosi fedeli, desiderosi di partecipare a questo momento storico e di rendere omaggio al santo taumaturgo.L'accoglienza è stata calorosa e sentita. Guidati dal dinamico parroco Don Gino Tarantini, i fedeli si sono radunati sul sagrato della chiesa, con gli occhi carichi di attesa e i cuori pronti a ricevere il prezioso dono.L'atmosfera si è fatta ancor più solenne quando il corteo, accompagnato da canti e preghiere, ha fatto il suo ingresso trionfale.Le sacre reliquie, simbolo tangibile della presenza del santo tra noi, sono state accolte con grande venerazione da Don Gino Tarantini, che le ha elevate in segno di benedizione, mentre un applauso commosso si levava dalla folla.Nella sua omelia, Don Gino ha sottolineato l'importanza di questo evento per la comunità. "Oggi non accogliamo solo delle reliquie, ma un messaggio di speranza, di carità e di fede incrollabile che Sant'Antonio ci ha lasciato in eredità," ha affermato il parroco ."La sua presenza, seppur in questi frammenti, ci ricorda la potenza della preghiera, l'importanza dell'aiuto al prossimo e la forza dell'amore divino."L'arrivo delle reliquie di Sant'Antonio rappresenta un'opportunità unica per i fedeli di Corato di approfondire la propria spiritualità e di rinnovare il proprio impegno di fede.Nella giornata odierna, la chiesa di San Domenico sarà teatro di momenti di preghiera, celebrazioni eucaristiche e occasioni di riflessione, volte a onorare la memoria del santo e a invocare la sua intercessione.