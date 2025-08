Nel suggestivo scenario del terrazzo della Parrocchia San Domenico a Corato, giovedì 7 agosto 2025 alle ore 20.30, prende vita "Calici di... vini sotto le stelle", un evento che unisce convivialità, tradizione e spiritualità.Non si tratta solo di una serata enogastronomica, ma di un momento fraterno inserito nel triduo in preparazione alla festa di San Domenico, patrono della parrocchia.L'iniziativa, promossa dalla Parrocchia San Domenico, vuole essere un'occasione per ritrovarsi come comunità, condividendo sapori locali e musica sotto il cielo estivo.L'ingresso, da Via Monte Carso n. 7, conduce a una terrazza dove si potranno degustare prodotti tipici pugliesi, accompagnati dalle selezioni musicali di DJ Frank.Tra i partner dell'evento spiccano realtà locali come Terra Maiorum, Micco Sapori di Puglia, L'angolo del casaro, Caffè Shaday, Le Coq e Obolo della vedova, che contribuiscono a rendere questa serata un vero e proprio tributo alla cultura del territorio.In un clima di festa e spiritualità, Calici di... vini sotto le stelle si inserisce come momento di aggregazione e riflessione, celebrando San Domenico non solo con la preghiera, ma anche con la gioia dello stare insieme.