Chiesa San Domenico
Chiesa San Domenico
Religione

Arte di incontrarci una serata di riflessione tra arte e fede

Don Gino Tarantini guida l'incontro "Memento Mori..." nella Chiesa di San Domenico a Corato

Corato - martedì 18 novembre 2025 16.30 Comunicato Stampa
Mercoledì 19 Novembre 2025 sarà dedicato a una profonda riflessione su temi universali e spirituali attraverso il linguaggio dell'arte.
La Parrocchia di Corato presenta l'evento "L'Arte di Incontrarci: Riflessione attraverso le opere d'arte", focalizzato quest'anno sul monito latino "Memento mori... Ricordati che devi morire!"
L'appuntamento è fissato per le ore 19:15 presso la suggestiva Chiesa Parrocchiale San Domenico.
L'iniziativa, che unisce la bellezza dell'espressione artistica alla meditazione spirituale, sarà curata dal parroco, Don Gino Tarantini, che guiderà i partecipanti in un percorso di analisi di opere d'arte cariche di significato.
La locandina stessa anticipa questo percorso mostrando il celebre San Girolamo scrivente di Caravaggio (o della sua cerchia) e un autoritratto dell'artista, affiancati dal simbolo della vanitas, il teschio, emblema della caducità della vita.
Attraverso l'osservazione e l'interpretazione di capolavori, i presenti saranno invitati a confrontarsi con i temi della mortalità, del tempo e del senso della vita, in un dialogo continuo tra fede, storia dell'arte e attualità spirituale.
L'evento si preannuncia come un'occasione unica per nutrire sia l'anima che la mente.
  • San Domenico
  • parrocchia San Domenico
Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak!
18 novembre 2025 Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak!
Effrazione in villa nella zona residenziale di Corato, rinvenuta una e-bike davanti all’abitazione
18 novembre 2025 Effrazione in villa nella zona residenziale di Corato, rinvenuta una e-bike davanti all’abitazione
Altri contenuti a tema
"Calici di... vini sotto le stelle", l'iniziativa della parrocchia San Domenico Eventi "Calici di... vini sotto le stelle", l'iniziativa della parrocchia San Domenico Un brindisi di comunità tra prodotti tipici pugliesi e musica
Un giorno di fede e devozione: le sacre reliquie di Sant'Antonio arrivano nella chiesa di San Domenico Un giorno di fede e devozione: le sacre reliquie di Sant'Antonio arrivano nella chiesa di San Domenico Dono prezioso e simbolo di speranza
Il Crocifisso della Quaresima Il Crocifisso della Quaresima Giovedì 6 Marzo ore 19.30 il Crocifisso sarà svelato sul presbiterio
La Parrocchia di San Domenico a Corato avrà il suo sito web Territorio La Parrocchia di San Domenico a Corato avrà il suo sito web Un nuovo strumento digitale attende la comunità dei fedeli, pensato per offrire servizi, informazioni e news sugli eventi legati alla vita parrocchiale
Corato si prepara alla festa liturgica della Madonna del Rosario Vita di Città Corato si prepara alla festa liturgica della Madonna del Rosario Oggi il concerto-meditazione "Dai misteri al Mistero" aprirà la novena
Corato si prepara ai festeggiamenti in onore di San Domenico Corato si prepara ai festeggiamenti in onore di San Domenico La festa liturgica dell'8 agosto sarà anticipata dalla notte bianca in programma il 7 agosto
Giornate FAI delle scuole per le scuole Vita di Città Giornate FAI delle scuole per le scuole Gli "apprendisti ciceroni" del Liceo Artistico Stupor Mundi impegnati dal 20 al 25 novembre
Dio Patria e Famiglia: giovedì l'incontro presso la parrocchia di San Domenico Eventi Dio Patria e Famiglia: giovedì l'incontro presso la parrocchia di San Domenico Il convegno è organizzato dall'Unione Monarchica Italiana
Magma, la Napoli segreta che brucia nelle viscere dei Campi Flegrei
18 novembre 2025 Magma, la Napoli segreta che brucia nelle viscere dei Campi Flegrei
Fede e solidarietà la Fratres celebra san giuseppe moscati in Chiesa Matrice
17 novembre 2025 Fede e solidarietà la Fratres celebra san giuseppe moscati in Chiesa Matrice
Martedì e mercoledì eventi sulla salute a Ruvo di Puglia e Corato con Felice Spaccavento
17 novembre 2025 Martedì e mercoledì eventi sulla salute a Ruvo di Puglia e Corato con Felice Spaccavento
Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2
17 novembre 2025 Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2
Megamark, "Orizzonti solidali ": premiati i vincitori della 13esima edizione
16 novembre 2025 Megamark, "Orizzonti solidali": premiati i vincitori della 13esima edizione
Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga
16 novembre 2025 Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga
Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore di medici e infermieri
16 novembre 2025 Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore di medici e infermieri
Nasce il MurGeoPark Trail Experience: un Festival nel cuore dell'Alta Murgia
16 novembre 2025 Nasce il MurGeoPark Trail Experience: un Festival nel cuore dell'Alta Murgia
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.