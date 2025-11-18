Arte di incontrarci una serata di riflessione tra arte e fede

Mercoledì 19 Novembre 2025 sarà dedicato a una profonda riflessione su temi universali e spirituali attraverso il linguaggio dell'arte.La Parrocchia di Corato presenta l'evento "L'Arte di Incontrarci: Riflessione attraverso le opere d'arte", focalizzato quest'anno sul monito latino "Memento mori... Ricordati che devi morire!"L'appuntamento è fissato per le ore 19:15 presso la suggestiva Chiesa Parrocchiale San Domenico.L'iniziativa, che unisce la bellezza dell'espressione artistica alla meditazione spirituale, sarà curata dal parroco, Don Gino Tarantini, che guiderà i partecipanti in un percorso di analisi di opere d'arte cariche di significato.La locandina stessa anticipa questo percorso mostrando il celebre San Girolamo scrivente di Caravaggio (o della sua cerchia) e un autoritratto dell'artista, affiancati dal simbolo della vanitas, il teschio, emblema della caducità della vita.Attraverso l'osservazione e l'interpretazione di capolavori, i presenti saranno invitati a confrontarsi con i temi della mortalità, del tempo e del senso della vita, in un dialogo continuo tra fede, storia dell'arte e attualità spirituale.L'evento si preannuncia come un'occasione unica per nutrire sia l'anima che la mente.