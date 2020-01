I figli di Pino Di Zanni a Chi l'ha visto: "Papà ritorna"

Giuseppe Di Zanni, ma che tutto chiamano Pino, 61 anni, vive a Corato (Bari) con la sua famiglia. Mercoledì 29 gennaio, alle 7:25, è uscito di casa in sella alla sua bicicletta, una citybike bianca e grigia con borse laterali nere, per recarsi al liceo artistico della sua città dove insegna design. A sua moglie ha detto che sarebbe tornato a casa verso le 14, ma così non è stato e di lui non si sono più avute notizie. A scuola, però, non è mai arrivato, e nemmeno la sua bicicletta è stata trovata. Ha con sé i documenti ma non il cellulare, che è rimasto a casa.

Anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" si è occupata della scomparsa del prof. Giuseppe Di Zanni, allontanatosi questa mattina sulla sua bicicletta per andare a scuola. Qui non è mai arrivato.La rete nazionale ha diffuso un filmato nel quale si intravede il docente del Liceo Artistico passare a bordo della sua bicicletta grigia, coperto con un cappello nero e un giubbotto nero.Intervistati dal giornalista Gian Vito Cafaro, la figlia Marina e il figlio Cenzio hanno lanciato un appello: «Papà, ritorna. Facendo così non si ottiene nulla» ha detto in lacrime il figlio.Marina ha ricostruito l'inizio di giornata del padre, uscito intorno alle 7.30 per andare a scuola. Dopo essere stati allertati dalla segreteria della scuola per il mancato arrivo del professore in istituto alla prima ora, i familiari sono scesi in garage e si sono accorti che il docente aveva lasciato le chiavi di casa e il telefono cellulare spento. Aveva portato invece con sé documenti e borsello. Dalle ricerche è risultato, però, che nessun movimento bancario è stato effettuato.Intanto proseguono serrate le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio anche il gruppo delle Guardie Ambientali d'Italia si è unito alla ricerca con una unità cinofila. Si prova a ripercorrere il tragitto effettuato dal professore da via Gravina salendo verso l'extramurale.Giuseppe Di Zanni, per tutti Pino, ha 61 anni ed è uno stimato docente di ebanisteria al Liceo Artistico di Corato oltre che apprezzato artista.Al momento della scomparsa indossava un giubbotto scuro, jeans, delle scarpe nere in pelle e un berretto scuro con delle bande verdi.Chiunque abbia sue notizie contatti immediatamente le forze dell'ordine.