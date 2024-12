I primi 40 anni di RADIO SELENE con lo sguardo rivolto al futuro

Radio Selene è il sogno di un gruppo di giovani degli anni '80 diventato realtà che, lunedì 23 dicembre, raggiunge un prezioso e ambito traguardo fatto di amore, resistenza, resilienza e valore indiscusso, accompagnato dall'affetto e dalla stima di tutti i suoi dipendenti e collaboratori.40 anni festeggiati qualche giorno fa con un grande party aperto a dipendenti e collaboratori di oggi e a quelli dello start del 1984, che hanno posto le solide fondamenta di questa realtà attivissima ancora oggi sul territorio, come Luciano Tarricone e Mauro Dell'Olio.Una sorta di tributo a chi ha creduto nel progetto in tempi "non sospetti". Durante la serata, di grande emozione i collegamenti video in diretta con alcuni dei direttori artistici, speaker e fonici che hanno condiviso parte del loro percorso umano e professionale con Radio Selene.Non solo: di forte impatto i video messaggi di auguri arrivati da parte di artisti "rigorosamente" pugliesi come i Negramaro, Raf, Caparezza, Boomdabash, il prof Schettini, oltre a Raffaello Tullo, Pinuccio, l'influencer Mandrake, Daniele Condotta e altri.Le celebrazioni continuano. Il prossimo lunedì 23 dicembre una grande festa negli studi di Corato attende gli ascoltatori con food e bollicine, interviste, ricordi, programmi in diretta e consegna di gadget celebrativi. Radio Selene guarda al passato con gratitudine e vive il presente e il futuro con entusiasmo e determinazione.Oggi Radio Selene è una radio empatica, viva, dinamica, camaleontica, vicina alle persone e al loro quotidiano, ricca di grande musica, informazione e intrattenimento. Cura ogni dettaglio dei suoi programmi e dei suoi progetti con attenzione e professionalità e riesce a far sentire chi la ascolta parte integrante della sua grande famiglia.«In effetti non sono 40 anni – sottolinea Luciano Tarricone, amministratore e tra i fondatori della Viva srl, società editrice di Radio Selene - ma 4610 giorni di impegno, costanza, perseveranza, e soprattutto tanta passione senza mai mollare un minuto, grazie ad uno staff-famiglia che, nonostante il normale avvicendamento di personale qualificato, non ha mai perso la sua identità e la sua professionalità che riconducono sempre e comunque al brand 'Radio Selene'. Va sottolineato, a tal proposito, che molti degli attuali dipendenti hanno dai 30 ai 20 anni di anzianità lavorativa, avendo acquisito capacità e know-how rare in questo settore. Un viaggio straordinario lungo quarant'anni di grandi emozioni».photo Tess Lapedota