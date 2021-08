I raffrescatori per esterno da usare per gli eventi e per le cerimonie

Come funziona la nebulizzazione

I raffrescatori facili da rimuovere e da spostare

La differenza fra nebulizzazione statica e ventilata

È ormai una tendenza quella di, catering e servizi di hospitality da vivere pienamente, specialmente nelle sere estive, all'aperto. Per esempio le ville, con la presenza di giardini ampi, si prestano molto bene all'organizzazione di queste occasioni, anche per esempio congressi, eventi che riguardano lo sport e raduni di diverso genere. Resta però il problema di, a volte anche con temperature piuttosto elevate, che si può sperimentare nelle sere d'estate. Per fortuna esistono delle soluzioni alternative ai classici ventilatori, per riuscire a portare refrigerio. Fra queste soluzioni vogliamo parlare del raffrescamento evaporativo attraverso la nebulizzazione.Nelle giornate più calde solo i raffrescatori per esterno possono dare sollievo. Il tutto attraverso la nebulizzazione. È molto facile comprendere come funziona un procedimento di questo tipo. Il sistema infatti utilizza l'acqua, che viene fatta fuoriuscire ad alta pressione grazie alla presenza di una pompa specifica.L'acqua fuoriesce da appositi ugelli, che la diffondono in tutto l'ambiente circostante, raffrescando e dando un senso di. L'innovazione del sistema di nebulizzazione consiste nel fatto che l'acqua viene fatta fuoriuscire in piccolissime goccioline, così minuscole che non si vedono nemmeno ad occhio nudo.Queste goccioline così piccole si trasformano subito in vapore acqueo, che evapora nell'atmosfera, trascinando con sé la sensazione di afa e. Non bisogna credere che l'acqua vaporizzata possa riuscire a creare disagi come per esempio una sensazione di umidità. Infatti l'acqua, poiché fuoriesce in minuscole goccioline, non si deposita sulle superfici e non porta fastidi alle persone che sono presenti nell'ambiente.Sono molti quindi i vantaggi che possono derivare dall'uso dei, anche perché quelli di cui stiamo parlando consistono in dei dispositivi utilizzabili per tutte le attività che si svolgono negli ambienti esterni, anche per esempio nell'allestimento per cerimonie, per matrimoni e per eventi in genere.Il sistema utilizza una modalità del tutto naturale per sconfiggere la calura estiva. I raffrescatori di cui stiamo parlando sono dei prodotti molto leggeri, compatti e davvero silenziosi. Possono essere dei sistemi a piantana o fissi su una struttura. Quando sono a piantana riescono ad essere spostati in maniera molto facile e comoda, per concentrare lain aree in particolare. Infatti ogni getto rinfrescante di vapore riesce a coprire la distanza di circa 40 metri quadrati.C'è da dire anche che questo sistema naturale per raffrescare gli ambienti esterni, che si può utilizzare anche sotto i gazebo, nelle terrazze o sotto le tensostrutture, riesce ad avere un ottimo effetto anche contro le zanzare. Nelle sere estive questi fastidiosi insetti possono rappresentare un problema, ma grazie alla nebulizzazione i raffrescatori naturali riescono ad allontanarle.Per conoscere meglio il funzionamento dei raffrescatori che utilizzano la nebulizzazione, dobbiamo riuscire a comprendere di più la differenza che c'è tra lae quella. In una linea statica gli ugelli sono disposti lungo delle strutture o delle tubazioni. Si adattano molto facilmente per esempio a spazi come verande, balconi, portici e sono la soluzione ideale quando ci si trova in ambienti con poca ventilazione.Di contro c'è anche una soluzione conper la nebulizzazione ventilata. I ventilatori sono più visibili rispetto agli ugelli, la cui presenza è molto più discreta, perché si possono occultare più facilmente. Tuttavia i ventilatori risultano molto utili, perché contribuiscono a raffrescare in maniera uniforme attraverso una soluzione diffusa della nebulizzazione. In ogni caso, sia che ci rivolgiamo all'uno che all'altro sistema, possiamo facilmente trovare il refrigerio che stiamo cercando negli spazi aperti.