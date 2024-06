I “South of the Hills” si esibiscono questa sera nel chiostro del Comune di Corato

Lunedì 1 Luglio, ore 20.30 – Chiostro Palazzo di Città - concerto dei SARA & SYNTHOMATICS, band Pugliese Neo Soul

Mercoledì 17 Luglio, ore 20.30 – Piazza Marconi – spettacolo di burattini "Verso il posto del mai più" a cura del Gruppo Teatrale "Arca"

Venerdì 19 Luglio, ore 20.30 – Piazza Marconi – spettacolo di teatro-danza "Tu, Lei & Io" a cura della Compagnia "Gipsy Raw"

Dopo aver celebrato l'inizio dell'Estate con la Festa della Musica ed il successo della serata dedicata ad Astor Piazzolla, "Brisighella sotto le stelle" continua dando spazio a giovani musicisti coratini: i "South of the Hills", nel(ingresso gratuito) si esibirà questo trio musicale che nasce nel 2022 per sperimentare e arrangiare brani inediti del chitarrista Nicola Loiodice, studente di Chitarra presso il Conservatorio N. Piccininni di Bari.Insieme al bassista Giorgio Scalera e al batterista Jacopo Bovino, l'ensemble musicale subisce a sua volta la forte influenza di molti artisti nell'ambito del Jazz, della musica Minimalista. Questo per via dei molteplici gusti e delle differenti provenienze musicali dei componenti che si incontrano nell'interesse e nella curiosità verso la World Music, restituendo al pubblico brani dal respiro occidentale con sonorità world, ispirate al basso Mediterraneo."Il Programma di Brisighella continua a tenere fede allo scopo con cui è nata oltre 20 anni fa questa manifestazione" sottolinea soddisfatto il Presidente Gerardo Strippoli "ossia quello di dare spazio ai talenti del territorio in ambito musicale, teatrale e artistico nel senso più vasto. Siamo quindi contenti di poter condividere buona musica di qualità sviluppata da giovani artisti della nostra Città""Brisighella sotto le stelle" poi continuerà con altri tre appuntamenti: