Il Capitano dei Carabinieri Pietro Zona insignito della medaglia Mauriziana

Il Capitano dei Carabinieri Pietro Zona, coratino ma facente servizio ad Andria, ha ricevuto per concessione del Capo dello Stato la medaglia Mauriziana. A consegnarla, venerdì 12 maggio a Bari, presso la caserma "Bergia" il Generale di Divisione, Comandante della Legione Carabinieri Puglia Stefano Spagnol.La medaglia Mauriziana è concessa per Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, agli appartenenti alle Forze Armate. E' una importante attestazione militare che giunge al compimento di alcuni decenni di servizio svolto, computati secondo particolari parametri, tra questi la disciplina, dedizione al dovere ed una carriera ineccepibile.Il Capitano Pietro Zona è l'attuale Comandante del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Andria nonché responsabile del nucleo di polizia giudiziaria, vice Comandante della stessa Compagnia, agli ordini del Comandante, Capitano Pierpaolo Apollo.Dalla redazione di Coratoviva le più sincere felicitazioni per l'importantissima onoreficenza.